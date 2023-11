Atterrato in Italia l’aereo con a bordo Turetta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 novembre 2023) Filippoha lasciato l’aeroporto di Venezia, dove èdelFalcon 900Ex partito da Francoforte, e adi una Lancia Delta con i vetri oscurati, è stato scortato da tre auto dei carabinieri al carcere di Verona. L’area di accesso al carcere è stata transennata dalla polizia penitenziaria poco prima del suo arrivo, data la presenza di numerosi contristi e troupe televisive, e anche di alcuni curiosi, che hanno commentato il suo arrivo con espressioni come “maledetto”. Il 22enne, dopo la notifica dell’ordinarinza di custodia cautelare nell’aeroporto di Venezia per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona, sarà interrogato dal gip lunedì.rimarrà in infermeria per 3-4 giorni per valutazioni da parte dell’equipe psicologica e psichiatrica ...