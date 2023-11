Atletica | Nadia Battocletti debutta al Cross di Alcobendas Faniel e Arese scelgono l’Italia verso gli Europei

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023)ha scelto ildiper incominciare la propria stagione di corsa campestre, quando mancano ormai due settimane aglidi Bruxelles. L’azzurra sarà in gara domenica 26 novembre nella località alle porte di Madrid, con l’intento di cercare risposte confortanti in vista dell’imminente rassegna continentale, dove farà il proprio esordio tra le seniores dopo aver trionfato a livello giovanile per quattro volte consecutive (due tra le under 20 e due tra le under 23). La 23enne trentina aveva incominciato l’autunno con i Mondiali di corsa su strada, dove si fermò a un solo secondo dal record europeo sui cinque chilometri, e ora riparte sugli 8.040 metri della tappa golde del WorldCountry Tour in terra iberica, dove lo scorso anno fu seconda alle ...