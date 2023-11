Atalanta | sfida al Napoli con il quarto posto a portata di mano e il tabù big da sfatare

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 novembre 2023) Bergamo. La prima tappa di un lungo ciclo di oltre quattro mesi senza pause, fino a marzo. Una partita a settimana, a volte anche due con gli inserimenti di Coppa Italia ed Europa League, che siano playoff o ottavi. L’riparte dal(sabato 25 novembre ore 18 al Gewiss Stadium), dopo una pausa in cui i giorni sono stati scanditi dai recuperi degli infortunati, tra nuovi acciacchi, problemini poi risolti e dubbi. Il primo: come si sostituisce Marten de Roon? Fino a mercoledì con Ederson e Teun Koopmeiners, mentre giovedì e per metà giornata di venerdì qualche dubbio in più c’è stato, a causa di leggeri affaticamenti muscolari del numero 7, risolti nella seduta d’allenamento della vigilia: l’ex AZ ce la fa, è convocato e gioca. Out c’è invece Toloi, che non ha recuperato dal problema al gemello, al pari di Palomino (e ovviamente El Bilal), ...