Atalanta-Napoli | ufficiale la prima formazione di Mazzarri | le scelte

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 25 novembre 2023) Ultim’ora direttamente dai meandri del Gewiss Stadium, dove a brevescenderanno in campo per l’incontro di Serie A. Si torna dalla pausa ed è subito big match per la Serie A. Dopo l’incontro delle ore 15 tra Salernitana e Lazio infatti, toccherà adaizzare il pubblico tramite una sfida che si prospetta intensa e ricca di emozioni. Il calcio d’inizio, previsto alle ore 18 in quel del Gewiss Stadium, regalerà infatti ai tifosi partenopei il nuovo esordio di Walter, pronto a sfidare la compagine allenata da Gasperini per regalare nuove emozioni al proprio pubblico. A pochi minuti dallo start della sfida, ecco arrivare i primi annunci dai meandri dell’impianto di Bergamo. La notizia dell’ultim’ora è ormai ...