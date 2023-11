Atalanta-Napoli | Serie A | voglia di Champions | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 novembre 2023) Parte da Bergamo la nuova avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del. I partenopei, dopo l’esonero di Rudi Garcia, vogliono subito raddrizzare una stagione che, da campioni in carica, li vede già fuori dalla lotta scudetto e in lotta per tenersi un posto in zona. E la lotta per un posto nell’Europa che conta è proprio con l’, a -1 dai campani in classifica e intenzionata oggi a sfruttare il momento delicato degli avversari per riportarsi in top 4. Il fischio d’inizio ad, valevole per la 13esima giornata diA, è in programma alle ore 18:00 di oggi al Gewiss Stadium. Il momento delle due squadre Un altro banco di prova importante per i padroni di casa, che fin qui si sono ben comportati con quasi tutte le medio piccole, faticando ...