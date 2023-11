Atalanta-Napoli | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di sabato 25 novembre 2023)è una partita valida per la tredicesima giornata diA e si gioca sabato alle 18:00:, tv,. La sconfitta casalinga con l’Empoli ha decretato la fine della brevissima era Garcia: il patron delDe Laurentiis si è convinto che fosse giunto il momento di dare il benservito al tecnico francese, che sin dalle prime uscite stagionali non era riuscito a non far rimpiangere il suo predecessore Spalletti. Mazzarri – IlVeggente.it (Ansa)Stavolta il casting del presidente azzurro non è stato lunghissimo come in estate e dopo un colloquio con Igor Tudor, il numero uno del club campione d’Italia in carica ha deciso di tornare… al passato, riportando nella città partenopea Walter Mazzarri, già alla ...