Atalanta-Napoli | presenti tanti tifosi azzurri | quanti saranno al Gewiss

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 25 novembre 2023) Il settore ospiti delStadium sarà vietato ai residenti in Campania in occasione di. Il dato sui. Ha spezzato il clima di gioia e di attesa per il ritorno in panchina di Mazzarri l’ultimo annuncio da parte della Procura. Il settore ospiti delStadium rimarrà infatti chiuso airesidenti in Campania in occasione di. Il tutto, a causa del gemellaggio che corre tra gli Ultras bergamaschi e quelli del Francoforte, che insieme furono protagonisti degli ormai noti scontri all’ombra del Vesuvio lo scorso marzo, abili quindi a mantenere costante la tensione con i napoletani. La fetta di impianto adibita ai supporter in trasferta sarà dunque messa a ...