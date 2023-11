Atalanta-Napoli | Mazzarri | “Non era facile vincere qui | ma speravo in un secondo tempo migliore”

(Di sabato 25 novembre 2023) Non poteva sperare in un ritornosulla panchina delWalter, che alla prima uscita ha centrato una bella vittoria contro l’: “Non era semplice ottenere i tre punti in questo stadio. Onestamente non pensavo che avremmo sofferto nella ripresa, visto come avevamo giocato il primo, invece siamo chiamati e gli avversari ci hanno messo in difficoltà.in un“.ha poi svelato su quali aspetti ha lavorato in questi ultimi giorni: “Ho cercato di toccare il tasto di una squadra che ha dominato l’ultimo campionato, esprimendo forse il miglior calcio d’Europa. Si sapeva che questa stagione sarebbe stata complicata, ma le squadre avversarie scendono ...

BERGAMO - "E' emerso che alcuni episodi non ci permettono di alzare il nostro livello, a bbiamo giocato alla pari con Juve e Inter, oggi con ilalcuni episodi non ci permettono di esprimerci al nostro livello . Quando la squadra si libera di certe paure, mette in difficoltà tutti. Persa la partita per un episodio, come accaduto altre ...

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul campo dell'Atalanta: 'Nel primo tempo non abbiamo sofferto, abbiamo avuto un paio d'occasioni per fare il secondo gol'.

Torna a parlare anche Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli che ha raccontato gli ultimi giorni azzurri prima della vittoria di Bergamo: «È stata una vittoria importante, sappiamo ...