Atalanta-Napoli | le probabili formazioni e dove vederla in tv

Napoli - Osimhen tra Atalanta e Real : come pensa di gestirlo Mazzarri

Napoli : La decisione di Mazzarri su Anguissa in Vista dell’Atalanta

Atalanta-Napoli - probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dove vedere Atalanta - Napoli del 25 Novembre in TV e streaming

Probabili formazioni(3 - 4 - 1 - 2) : Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Scamacca. Allenatore: Gasperini; ...

Atalanta-Napoli alle ore 18. I convocati azzurri SSC Napoli

Come vedere in TV e in streaming la tredicesima giornata di Serie A

Con la pausa delle Nazionali appena conclusa (e con un’Italia che è riuscita a qualificarsi per gli Europei 2024 in Germania), il campionato può finalmente ...

Serie A, in campo la Lazio e non solo: il programma di oggi

Al via la tredicesima giornata di campionato dopo la sosta per le nazionali. Alle 15:00, la Salernitana ospita la Lazio. I padroni di casa, ultimi in classifica proveranno a fare punti davanti ...