Atalanta-Napoli | la MOVIOLA LIVE | giallo per Mazzarri | gol annullato a Rrahmani

(Di sabato 25 novembre 2023)scendono in campo alle 18 al Gewiss Stadium. Nella, tutti gli episodi dubbi e le decisioni arbitrali più importanti...

Atalanta-Napoli - grave infortunio per Olivera : il ginocchio fa crac

Diretta Atalanta - Napoli 0 - 0: gol annullato a Rrahmani LIVE

Appena un punto di differenza tra, con gli azzurri avanti e al quarto posto. La sfida tra le due squadre è fondamentale in ottica Champions League . Giornata speciale in casa azzurra per la prima partita ufficiale ...

Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Probabili formazioni di Atalanta-Napoli Sky Sport

LIVE - Atalanta-Napoli 0-0: infortunio per Olivera, esce in barella

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live 40' - Gran lavoro di sacrificio di Kvaratskhelia. Il georgiano scende a giocare palla davanti la propria area di rigore ...

Nel pregara letto il messaggio contro la violenza sulle donne

Nel pregara di Atalanta-Napoli sono stati letti messaggi di sensibilizzazione nei confronti della giornata contro la violenza sulle donne da parte dei capitani Berat Djimisti e Giovanni Di Lorenzo.