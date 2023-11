Atalanta-Napoli | grave infortunio per Olivera | il ginocchio fa crac

(Di sabato 25 novembre 2023)per Mathias. Nel corso del primo tempo di, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il terzino sinistro partenopeo ha messo pale il piede, è scivolato e il suoha fatto un movimento innaturale davvero brutto. Il giocatore si è subito reso conto della gravità e si è accasciato a terra urlando e piangendo dal dolore. Dopo qualche minuto è uscito in barella, nelle prossime ore verranno fatti tutti gli esami strumentali del caso ma le immagini e la dinamica fanno pensare al peggio. Al suo posto Walter Mazzarri ha inserito Juan Jesus vista anche l’indisponibilità di Mario Rui. SportFace.

Diretta Atalanta - Napoli 0 - 0: gol annullato a Rrahmani LIVE

Appena un punto di differenza tra, con gli azzurri avanti e al quarto posto. La sfida tra le due squadre è fondamentale in ottica Champions League . Giornata speciale in casa azzurra per la prima partita ufficiale ...

LIVE - Atalanta-Napoli 0-0: infortunio per Olivera, esce in barella

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live 40' - Gran lavoro di sacrificio di Kvaratskhelia. Il georgiano scende a giocare palla davanti la propria area di rigore ...

Nel pregara letto il messaggio contro la violenza sulle donne

Nel pregara di Atalanta-Napoli sono stati letti messaggi di sensibilizzazione nei confronti della giornata contro la violenza sulle donne da parte dei capitani Berat Djimisti e Giovanni Di Lorenzo.