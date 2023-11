Atalanta-Napoli | emergenza per Mazzarri | brutto infortunio per Olivera

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 25 novembre 2023) Brutte notizie per ilnel corso del match contro l’. Il calciatore è infatti uscito anzitempo dal campo. Non un buon inizio per ilin quel del Gewiss Stadium. Gli azzurri hanno infatti vissuto 5 minuti di inferno in quel di Bergamo, causati dall’annullamento della rete del vantaggio di Rrahmani nonché da un. La situazione sembra abbastanza grave.perNon accenna a terminare lo sfortunato momento azzurro in quanto ad infortuni. Nei pressi del minuto numero 40 di gioco infatti, Mathiasha rimediato unin quel del Gewiss Stadium, cadendo su se stesso nel tentativo di recuperare la propria ...