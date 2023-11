Atalanta-Napoli 1-2 | Mazzarri vince all’esordio

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 25 novembre 2023)1-2: ., decidono Kvara ed Elmas.si regala tre punti nell’esordio sulla panchina delndo 2-1 al Gewiss Stadium contro l’. La prima occasione della partita è per Pasalic, poi dopo la mezz’ora la sblocca Rrahamani ma il Var annulla per offside. Al 44? Kvaratskhelia trova il vantaggio. A inizio ripresa Lookman firma il pareggio, ma entra Osimhen e serve l’assist per il 2-1 di Elmas che decide l’incontro TABELLINO1-2 Marcatori: 44’ p.t. Kvaratskhelia, 8’ s.t. Lookman, 33’ s.t. Elmas Assist: 44’ p.t. Di Lorenzo, 8’ s.t. Hateboer, 33’ s.t. Osimhen(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, ...