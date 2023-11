Atalanta-Napoli 1-2 | i partenopei sbancano Bergamo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 novembre 2023) Al Gewiss Stadium, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2023/24. SintesiMOVIOLA FINISCE QUI:1-2 5 MINUTI DI RECUPERO 82? CAMBI PER L’: Fuori Lookman e De Ketelaere, dentro Scamacca e Muriel. 78? GOAL DEL: Carnesecchi regala il pallone al, per poi Osimhen pronto a servire Elmas che mette in rete. Grave errore del portiere. 76? CAMBI PER IL: Dentro Cajuste, Ostigard; fuori Zielinski e Natan 75? CAMBIO PER ...