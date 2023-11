Atalanta-Napoli 1-1 LIVE | pareggia Lookman per i bergamaschi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 novembre 2023) Al Gewiss Stadium, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2023/24. SintesiMOVIOLA 61? DOPPIO CAMBIO PER IL: Fuori Politano e Raspadori, dentro Osimhen e Elmas 60? Cross in mezzo a cercare la testa di Scalvini, ma il pallone viene successivamente deviato in calcio d’angolo. 59? AMMONIZIONE DI LORENZO: Tocco volontario con il braccio per il terzino del. Cartellino sacrosanto. 56? OCCASIONE: Azione dalla sinistra e palla che va a finire su Pasalic che dal limite dell’area tenta il ...