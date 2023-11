Atalanta-Inter Primavera 1-1 | Sarr illude | Vlahovic pareggia nel finale

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 novembre 2023)è terminata con il punteggio di 1-1. Dopo un primo tempo avido di emozioni, la squadra di Chivu trova il vantaggio conma si fa raggiungere nelVITTORIA – Dopo una prima frazione senza emozioni, l’nel secondo tempo entra in campo con il piglio giusto cercando di sfondare il muro difensivo dell’. Il gol del vantaggio arriva al 56?; su azione d fallo laterale Kamate fa la sponda di testa con la palla che rimbalza. La difesa orobica non legge la traiettoria del pallone su cui è più lesto di tuttiche, di testa, sovrasta tutti e batte Pardel. La rete sblocca la squadra di Chivu che va vicina al gol Di Maggio. La beffa per la squadra di Chivu arriva all’89’ con ...