Atalanta-Inter Primavera | 0-0 al 45? | più cartellini che occasioni

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 novembre 2023)0-0 al 45?, per l’undicesima giornata del Campionato1. La prima frazione termina è terminata (segui QUI la nostra cronaca LIVE testuale). PARI ?0-0 al 45?. Un primo tempo povero di emozioni, con entrambe le squadre mai pericolose in zona gol. Il tridente scelto da Chivu, Kamate-Sarr-Quieto, prova a cercare spazio ma la difesa dell’è brava a negare gli spazi all’attaccante nerazzurro. Protagonista anche l’arbitro della gara, che ha mostrato un metro di giudizio piuttosto severo con due gialli arrivati al primo fallo commesso. Nel secondo tempo servirà un’più intraprendente per sbloccare il risultato e conquistare i tre punti.-News - Ultime notizie e calciomercato ...