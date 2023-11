Atalanta | Gasperini pronto a sorprendere | può schierarlo ‘fuori ruolo’

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 25 novembre 2023) L’era Mazzarri – Bis sta per iniziare, domani, tra poco meno di 24 ore, il Napoli scenderà in campo contro l’. L’attesa mista a curiosità cresce, tra poco meno di ventiquattro ore il Napoli di Walter Mazzarri scenderà in campo contro l’per dare il via alla seconda era del tecnico toscano sulla panchina dei partenopei. Un tour de force non indifferente quello che affronterà l’ex Cagliari, che dopo Bergamo volerà insieme ai propri ragazzi in Spagna, direzione Santiago Bernabedu, stadio storico in cui saranno ospitati dal Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti.– Napoli, le probabili formazioni, che ritiene il Napoli un importante banco di prova, è in fase di studio, con la formazione iniziale per grandi linee già definita, se non per qualche piccolo dubbio. Nello specifico, soprattutto a ...