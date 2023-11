Assalto alla sede di Pro Vita | Non riprendete Salvini | solidarietà solo per la Cgil?

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 novembre 2023)di Proe Famiglia durante la manifestazione a Roma indetta da Non una di meno per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La polizia in assetto anti-sommossa ha contrastato i manifestanti. "Quelli 'contro ogni violenza' stanno perpetrando una violenza inaudita contro la nostradi ProFamiglia. Stanno rompendo i vetri delle nostre vetrine, stanno dando fuoco alle serrande. Un odio cieco e una violenza furiosa. Chi non condanna è complice", scrive su X il portavoce Jacopo Coghe, postando anche un video che mostra il blitz degli attivisti. C'è anche una manifestante che chiede ai cronisti di non fare video: "Potete ere di riprendere?", dice. LIVE: STANNO ASSALTANDO LA NOSTRALa ...