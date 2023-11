Aspettando Godot | occhi puntati sulla Japan Cup

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 25 novembre 2023) In attesa della riforma il comitato pattern europeo mette a rischio altre 14 corse del nostro circuito, tra cui il glorioso e storico "Premio Pisa". Il nostro galoppo cade sempre più in basso e solo sporadiche iniziative a macchia di leopardo lo tengono ancora a galla. Intanto nel mondo va in scena l’ultima grandissima competizione, la “Cup” a Tokyo