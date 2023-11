Ascolti tv ieri | Ciao Darwin meno visto di sempre | boom The Voice Kids

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 25 novembre 2023) Glitv divenerdì 24 novembre 2023 hanno registrato per il debutto della seconda edizione di Thesu Rai1 (QUI tutto quello che è successo) 3.944.000 spettatori per uno share del 22.4%. Lo scorso marzo la prima puntata della prima edizione era stata vista da 3.589.000, 22.8%: Antonella Clerici si trovava nella prima serata del sabato di Rai1 e aveva contro C'è Posta Per Te di Maria De Filippi. Il debutto della nona stagione disu Canale 5, invece, ha totalizzato 3.987.000 spettatori, 25% di share. Paolo Bonolis ha vinto la serata, ma la prima puntata della nona edizione è lavista di: la premiere dell'ottava stagione, andata in onda nel 2019, deteneva il record negativo in termini di spettatori pari a ...