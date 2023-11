Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 24 novembre 2023

(Di sabato 25 novembre 2023)tv: idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il talent show The Voice Kids ha totalizzato 3944 spettatori (22,38% di share); su Canale5 la puntata di Ciao Darwin 9 ha avuto 3987 spettatori (share 24,98%). Il film Battleship su Italia1 ha ottenuto 6724 spettatori (3,75%); su Rai2 gli episodi di The Rookie hanno portato a casa 702 spettatori (3,33%); il film In Guardia! su Rai3 ha conquistato 445 spettatori (2,19%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1224 spettatori (7,84%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha portati a casa in media 889 (6,03%)....

Ascolti tv venerdì 24 novembre 2023 : The Voice Kids - Ciao Darwin - The Rookie dati Auditel e share

Gli ascolti tv del 23 novembre, i dati auditel di ieri: Un professore 2, Zelig e Le Iene Corriere della Sera

Ascolti tv giovedì 23 novembre: chi ha vinto tra Un Professore 2 e Zelig Fanpage.it

Il consigliere Mevoli attacca Elena Cecchettin sui social. Il Pd: «Post di una gravità assoluta. FdI prenda le distanze»

Non c'è pace per la famiglia di Giulia Cecchettin, la 22enne morta per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta che arriverà in Italia nella giornata di oggi - 25 novembre - ...

Ascolti TV: i debutti della stagione 2023/2024 confrontati con quelli dell’anno precedente. Ecco chi sale e chi scende

Per commentare non è necessaria la registrazione, tuttavia per riservare il tuo nickname e per non inserire i dati per ciascun commento è possibile registrarsi o identificarsi con il proprio account ...