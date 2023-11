Aosta | arrestato 18enne per minacce | “Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin”

(Di sabato 25 novembre 2023) L’ultima vicenda di violenza di genere, che si può in qualche modo collegare alla tragica scomparsa diCecchetti, si è verificata ad, dove i carabinieri sono dovuti intervenire per arrestare un ragazzo appena maggiorenne, accusato di aver minacciato di morte la sua sua ex-ragazza. Se ieri Gino, padre di, si è L'articolo proviene da Il Difforme.

"Ti faccio fare la fine di quella là", con riferimento a Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex fidanzato in Veneto: è la frase con cui un giovane ha minacciato la sua ex fidanzata ad, il 18enne aostano è stato portato in carcere. La famiglia della minorenne vittima delle minacce, aveva percepito che la situazione in cui era coinvolta la figlia era ormai divenuta ...

Aveva detto alla ex fidanzata: “Ti faccio fare la fine di quella là”. Un riferimento al femminicidio di Giulia Cecchettin, che ha spinto i genitori della ragazza, minorenne, a rivolgersi ai ...

Un giovane di 18 anni è stato arrestato ad Aosta dopo aver minacciato di morte la sua ex fidanzata minorenne, usando frasi inquietanti come “Ti faccio fare la fine di quella là”, con riferimento all’o ...