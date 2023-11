Anticipazioni Terra Amara 26 novembre | Umit in pericolo di vita

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 25 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nelledidel 26code dalle scale dopo una violenta lite con Fikret Ancora una volta la serie turcastupisce i telespettatori con nuove vicende. Mentre Demir scopre tutta la verità su, questa rischia la. Dove eravamo rimastisi presenza in casa di Demir, dopo che questo le ha mandato dei fiori per ringraziarla di aver salvato laalla moglie. La donna vuole ...