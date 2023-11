Angelina Mango innamorata del suo gatto

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 25 novembre 2023)da quando ha terminato la sua partecipazione lo scorso anno ad Amici è tra i personaggi più seguiti anche sul web. Oltre a condividere i suoi successi professionali, l’artista lascia spazio anche a momenti di vita quotidiana, insieme alla famiglia e gli amici. Ma spesso compare anche un “ospite” speciale tra i suoi scatti. Tutti conosconoprincipalmente da ciò che traspare dai suoi brani, ma sui social la giovane cantante cerca di farsi conoscere anche nella sua quotidianità, oltre il palcoscenico. In molti hanno notato il suo grande amore per gli animali, soprattutto nei confronti del suo amico a quattro zampe, spesso protagonista dei suoi scatti.e l’amore per gli animali, foto Instagram – VelvetGossipSi è fatta notare grazie alla ...