Andreazzoli Vogliamo conferme | tutte le partite sono esami

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 25 novembre 2023) Il tecnico dell'Empoli: "Gara importante sia per noi che per il Sassuolo" EMPOLI - Dopo la sosta l'Empoli riparte e sfida tra le mura amiche il Sassuolo. Una gara in cui mister Aurelioe i suoi ragazzi vanno a caccia di. "vedere sempre dei passi in avanti - spiega il te