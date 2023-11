Andreas Muller si commuove durante l’ecografia con Veronica Peparini | “Quella di fronte è la donatrice Sta tenendo duro | il carattere già ci piace”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) Dopo aver raccontato a Verissimo le emozioni che stanno provando al pensiero di diventare genitori,stanno continuamente aggiornando i fan su come sta procedendo la non facile gravidanza della 52enne. Le parole d’ordine per la coreografa di Amici sono riposo ed amore, vista la situazione delicata di questa sua terza maternità. Si tratta infatti di una “gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica” ovvero, – come spiegato dasui social – “le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte”. Ciò che ha fatto allarmare i futuri genitori è stata la scoperta che “i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole èdi sangue nei confronti dell’altra, che quindi è ricevente”. La condizione si ...