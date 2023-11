Ancelotti | «Xabi Alonso ha il profilo giusto per il Real Madrid Mi piace molto | come anche Thiago Motta»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 novembre 2023) Carlo, allenatore del, in conferenza stampa ha parlato alla vigilia del match contro il Cadice. Le sue parole riportate da Marca: «Sono orgoglioso che si parli di me in Brasile. Qualcosa si saprà presto. Aspetterò ilfino all’ultimo giorno». Sul calendario e gli infortuni: «Penso che il calendario non possa essere sostenuto e chi lo prepara deve farlo guardare a degli esperti. Adesso peggiorerà perché ci saranno più partite e l’unica soluzione è ridurre il numero di partite. E chi può farlo è Lega, Uefa e Fifa, ma fanno il contrario. Tutto va bene se si riducono le partite, perché questo riduce gli infortuni e aumenta lo spettacolo. Partite di 8-0 o 14-0, io non non so se hanno senso. Non è un problema di stipendio. Se migliori lo spettacolo, lo stipendio non cambierà ...