Amici 23 | spoiler e eliminazioni del 26 novembre | lutto per un cantante | chi è entrato e maglia sospesa

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 25 novembre 2023) Cosa è successo nel corso della nuova registrazione di23? Scopriamo gliin attesa della nuova puntata che andrà in onda domenica 26per un, duee una23,del 26assente per, chi èper Matthew. Sull’account... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.