Amici 2023 | puntata 26 novembre con Gaia e Luigi Strangis

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 25 novembre 2023) Nelladi domani domenica 26didi Maria De Filippi ospitiTorna alle 14.10 su Canale 5 il pomeridiano didi Maria De Filippi. In settimana gli allievi sono stati chiamati ad auto-votarsi su una gara di canzoni e coreografie scelte da loro e ne sono risultate due classifiche. A giudicare la gara di canto una delle grandi icone della musica italiana, Orietta Berti, e il frontman dei The Kolors Stash. A giudicare la gara di ballo l’etoile dell’opera di Roma Rebecca Bianchi. Super ospiti la cantautrice italo-brasilianache canta Tokyo, brano uscito venerdì 10e già molto trasmesso dalle radio, e il cantautoreche presenta in ...