Amadeus | “Testi misogini? Ai rapper dico no alla violenza | ci vuole sensibilità”

(Di sabato 25 novembre 2023)– foto di Assunta Servello per Ufficio Stampa RaiMILANO – “La protesta va bene ma lano”: questo il messaggio aie tlanciato daMilano Music Week. Interpellato sulla polemica sui contenuti a voltedella trap,per quanto riguarda Sanremo ha spiegato che “non ho mai censurato nessun testo, ma per laquotidiana che viviamo dobbiamo fare tutti una riflessione, ciun senso di responsabilità ed educazione generale, non bisogna dare la colpa a qualcuno,musica, alle istituzioni, alle famiglie, ma dare l’esempio”. “Spesso – ha sottolineato – lasulle donne nasce in famiglia quando vedi un padre che ...