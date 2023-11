Alvino sentenzia | “Atalanta-Napoli | uno dei peggiori arbitraggi degli ultimi tempi”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 25 novembre 2023) Il giornalista Carlosi è soffermato sul gol annullato a Rrahmani e sull’o di Mariani in. Il misterioso annullamento del gol di Rrahmani contro l’ha scatenato un acceso dibattito online, poiché le immagini del presunto fuorigioco e il replay non sono stati resi disponibili. La rete, che avrebbe dato il vantaggio aldi Walter Mazzarri, è stata annullata su indicazione del Var, prima del gol di Kvara, anch’esso di testa contro la squadra di Gasperini. L’arbitro Mariani ha preferito cancellare il gol, ma il mistero persiste, dato che ulteriori chiarimenti sulla decisione non sono stati forniti. La mancanza di immagini ha alimentato la discussione sui social media, con i tifosi azzurri che chiedono trasparenza e chiarezza sulla controversa ...