Almanacco di oggi sabato 25 novembre | la pièce più longeva della storia firmata Agatha Christie

(Di sabato 25 novembre 2023) La commedia andò in onda in radio nel 1947 col titolo Tre topolini ciechi. La versione per il teatro fu rititolata Trappola per topi e andò in scena all’Ambassadors di Londra il 251952. Da allora è rimasta ininterrottamente in cartellone per quasi 68 anni