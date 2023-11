“Allerta a Napoli” | l’annuncio arriva direttamente dal Comune | i dettagli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 25 novembre 2023) Le condizioni meteo atornano a destare preoccupazioni, almeno stando al comunicato rilasciato dal. Tornano a destare preoccupazioni le condizioni meteorologiche a, come reso noto dallo stessoattraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. A seguito di settimane “calme”, dopo mesi in cui con una preoccupante costanza la zona flegrea si era trovata a far fronte al fenomeno sismico dei Campi Flegrei, madre natura pare nuovamente pronta ad “alzare la voce”., ilavverte i cittadini Un’che ha portato Gaetano Manfredi a firmare un decreto attraverso il quale si è deciso di optare per una chiusura dei parchi cittadini, oltre che del pontile nord di Bagnoli e delle spiagge cittadine a ...