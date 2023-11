Juve - ma quale quarto posto! Allegri deve accettare la lotta per lo scudetto

Juve Inter - per Allegri e Inzaghi è duello scudetto

Marotta punge Allegri. "Noi favoriti per lo scudetto? Lui è un grande comunicatore"

Intermania : Inzaghi favorito per lo scudetto - come Allegri contro Conte… Il confronto con la Juve

Allegri : «Inter favorita per lo scudetto! Locatelli? Valutazioni»

Allegri, 'lo scudetto Guardiamo alla distanza sulla quinta'

"La corsanon è limitata a Inter e Juve: i nerazzurri sono i favoriti, Milan e Napoli dovranno ... è questo il pensiero di Massimilianosulla lotta per il titolo. "Ho la certezza di ...

Juve, Allegri verso l'Inter: "Per noi è un buon test, la viviamo nel migliore dei modi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Juventus, Allegri punge l'Inter: "Favoriti per lo scudetto, lo dicono loro stessi"

Poco più di 24 ore al derby d'Italia tra Juventus e Inter che occupano al momento il primo e il secondo posto in campionato. Un match che vale molto anche per i bianconeri come ...

LIVE TJ - ALLEGRI in conferenza: "Per Locatelli devo solo decidere se farlo partire titolare o dalla panchina"

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della gara contro l'Inter. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Come sta vivendo il gruppo questa partita