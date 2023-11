Allegri “Juventus-Inter partita importante | ma non decide nulla”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 25 novembre 2023) TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo preparato questa sfida nelle migliori condizioni. Sono rientrati i nazionali e stanno bene”. Così Massimiliano, allenatore della, in conferenza stampa in vista della sfida contro l’, in programma domani alle 20.45 all’Allianz Stadium. “Per noi è una tappadi un percorso di crescita della squadra. Sarà una gara bella da giocare contro la prima della classe e la squadra favorita per il campionato, come loro stessi dicono. Domani nonquesta gara, mancano ancora tante partite. Loro sono una formazione forte e più pronta rispetto a noi”. Poi sulla situazione legata agli acciaccati: “Alex Sandro rientra, Danilo tornerà prima di Monza, Locatelli si è allenato e domani valuterò se metterlo dell’inizio o farlo partire ...