Allegri “Juventus-Inter partita importante - ma non decide nulla”

(Di sabato 25 novembre 2023) "Affrontiamo la prima della classe, la favorita per il campionato" TORINO - "Abbiamo preparato questa sfida nelle migliori condizioni. Sono rientrati i nazionali e stanno bene". Così Massimiliano, allenatore della, in conferenza stampa in vista della sfida contro l', in program

Juventus-Inter - problemi su Dazn per la conferenza di Allegri : manca il volume e non si sente

Tacchinardi: "Allegri non era scarso prima e non è un fenomeno adesso"

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della, ha parlato ai microfoni di TMW in vista del derby d'Italia Alessio Tacchinardi, ex giocatore della, ha parlato ai microfoni di TMW in vista del derby d'Italia. PAROLE - "L'anno scorso è stato criticato anche per delle pessime prestazioni della. Se la squadra fa male, le critiche ..

"Vlahovic non è calcisticamente intelligente. Juve, cosa penso di Allegri" Tuttosport

Juventus – Inter, Allegri in conferenza stampa: “Domani tappa importante” – VIDEO

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus - Inter. Il tecnico bianconero ha presentato il big match.

VLAHOVIC, Situazione bloccata per il rinnovo con la Juve

Mentre sul campo la Juventus sta preparando il derby d'Italia contro l'Inter di domani sera, si fa sempre più calda la situazione riguardante i rinnovi dei contratti in scadenza.