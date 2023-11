(Di sabato 25 novembre 2023), scatta il conto alla rovescia per il derby d'Italia. In conferenza stampa Massimilianoha presentato il match valido per la tredicesima giornata di Serie A in programma domani, ...

Allegri e la frase in conferenza su Gatti dopo l'errore in Sassuolo - Juve

Allegri e la frase prima di Juve - Inter: 'L'hanno detto loro'. Rivivi la diretta

Juve - Inter , scatta il conto alla rovescia per il derby d'Italia. In conferenza stampa Massimilianoha presentato il match valido per la tredicesima giornata di Serie A in programma domani, 26 novembre, all' Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio alle 20:45 ...

Allegri e la frase prima di Juve-Inter: "L'hanno detto loro". Rivivi la diretta Corriere dello Sport

Juventus, la clamorosa frase di Conte che fa tremare Allegri Liberoquotidiano.it

Inter, Inzaghi sulla Juve: "Grande vantaggio avere più tempo per preparare le gare"

È questa una delle domande a cui il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia ...

Tacchinardi: "Se il Napoli perde due gare è in crisi. Allegri Né scarso né fenomeno"

L'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale ha analizzato la corsa al titolo di Serie A di questa stagione.