Alfredo Mantici | trovato morto in auto ex capo degli analisti del Sisde

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 novembre 2023) Non c’è stato nulla da fare per, a lungodel(Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica). Nato a Roma nel 1950, l’ex 007 ha fatto appena in tempo ad accostare la suasu via Aurelia, sulla carreggiata in direzione Roma, per poi essere colto da un malore. Il 73enne, famoso anche per le sue partecipazioni a programmi tv d’inchiesta, è venuto a mancare giovedì 23 novembre, verso l’ora di pranzo. È statoda un passante privo di sensi a bordo della sua Volkswagen, inutili i tentativi di rianimarlo di un medico di passaggio e le ambulanze. Ci lascia uno dei maggiori esperti di spionaggio, di geopolitica e strategia internazionale. Addio ad, ...