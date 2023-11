Alessandro Basciano torna in Italia e rivela | “Spero di riabbracciare i miei bimbi”

(Di sabato 25 novembre 2023)to ine spera dipresto i suoi due: ecco le parole del noto deejay, pochi giorni fa sui social attraverso uno sfogo aveva annunciato di lasciare l’per trasferirsi all’estero e procedere su nuovi progetti. Il belper alcuni giorni infatti ha condiviso diversi contenuti direttamente da Las Vegas dove ha vissuto un’inedita avventura coinvolgendo anche i suoi fan in questo nuovo viaggio di lavoro. E’ un periodo molto delicato pere anche per la sua ex fidanzata Sophie Codegoni. Da qualche mese la sua storia c’amore con la bella Sophie Codegoni si è conclusa bruscamente, ma solo lo scorso maggio sono ...

Alessandro Basciano Parte per Las Vegas in Cerca di Serenità

Alessandro Basciano - lascia l’Italia : “Forse l’unico modo per poter realmente far sentire la mia mancanza”

Alessandro Basciano lascia l'Italia dopo la rottura con Sophie Codegoni: l'annuncio social

'Ho combattuto per la mia famiglia, ora devo ritrovare me stesso'., ex gieffino, lascia l'Italia e cerca un po' di serenità all'estero. Di recente è stato al centro del gossip per la rottura con la sua compagna, Sophie Codegoni (che ha conosciuto ...

Basciano ha lasciato l'Italia dopo la rottura con Sophie Codegoni Corriere dello Sport

Alessandro Basciano, la fuga dall'Italia: «Ho deciso di andare lontano» ilmattino.it

Sophie Codegoni, il look coordinato con Celine: mamma e figlia conquistano i social

Sophie Codegoni mostra sui social il look coordinato con la piccola Celine e conquista immediatamente il web.

Grande Fratello, Sophie Codegoni attacca duramente Mirko Brunetti: “Riprenditi!”

Sophie Codegoni ha deciso di esprimere il proprio parere sul triangolo amoroso che vede come protagonisti Perla, Greta e Mirko.