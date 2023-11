Alberi killer | la rabbia dei romani contro Gualtieri | Uno schifo | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 novembre 2023) "Uno". "Ci doveva scappare il morto". "Il sindaco? Li facciano crescere ancora un po' gli". È tanta ladei residenti di Monteverde dove oggi, sabato 25 novembre, un albero è crollato su una donna di 82 anni che camminava su via Donna Olimpia uccidendola davanti al figlio che era con lei. “Purtroppo sono le condizioni deglia Roma. Speriamo che facciano qualcosa perché così non si può andare avanti. È troppo pericoloso. È una situazionesa. Gliqui sono vecchi e non vengono potati da chissà quanto” spiega un residente. A causa del forte vento l'albero si è spezzato travolgendo e uccidendo l'anziana. I residenti della zona di Monteverde non nascondono laper l'incuria della vegetazione urbana e ...