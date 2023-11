Al via “Tatanka” | il nuovo talk con Dario Hubner | di cosa si tratta

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 25 novembre 2023) Lunedì 27 novembre partirà “. Senza giri di parole”, ilsportivo di Stanleybet.news in collaborazione con la testata giornalistica Calciotime.it che avrà come assoluto protagonistaHübner, uno dei più grandi bomber del nostro calcio, capocannoniere in Serie A, B e C1, eroe di tanti tifosi italiani nonché simbolo ancora forte di una grande epoca calcistica, in grado di rievocare piacevoli ricordi a molti appassionati di calcio. La Diretta Live andrà on air sulla pagina Instagram Stanleybet.news a partire dalle ore 18. L’ex bomber di Brescia, Piacenza, Cesena e tante altre squadre di provincia sarà ospite fisso del format e, senza tanti giri di parole, parlerà di calcio ma anche di altri sport e racconterà storie e aneddoti di quando giocava. Nella prima puntata della diretta Live su Instagram si ...