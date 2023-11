Al Rotary Club Cristoforo Colombo serata dedicata ai minori con il Garante infanzia del Lazio

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 25 novembre 2023) Sansoni: "Quello della devianzale è un tema assai delicato, ma che va affrontato in tutte le sue forme" Ildi Roma si è riunito per un incontro in intersu una tematica difficile, ma al tempo stesso importante e tristemente attuale: la devianzale. A fare da relatrice sull’argomento, la Dott.ssa Monica Sansoni (dell’e dell’adolescenza della Regione): “Quello della devianzale è un tema assai delicato, ma che va affrontato in tutte le sue forme. Non possiamo permetterci di trascurarlo, specialmente a ridosso di una data importante come quella del 25 novembre, in cui ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della ...