Ai gufi non resta che emigrare

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 novembre 2023) Hanno perso in successione le ali, il becco e anche gli artigli.loro solo qualche piuma. I «», così si chiamano in gergo coloro che da un anno tifano contro il Paese, non sanno più a quale ramo attaccarsi. Ieri l'ultima notizia ferale per le loro mire distruttive. Quello che era considerato impossibile da realizzare si è invece compiuto. La rimodulazione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e cioè la possibilità di spostare fondi dai progetti che non sarebbero arrivati a conclusione, a quelli più certi di vedere il traguardo, è stata approvata dalla Commissione europea. Un obiettivo raggiunto grazie a una negoziazione costante con gli euroburocrati, la cui inflessibilità nell'accordare concessioni al nostro Paese, è storica prassi. Non questa volta. Il governo attraverso un costante colloquio del ministro Fitto con ...