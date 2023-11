Adesso basta | mi hai rotto i c***i Bonolis perde il controllo | gelo su Canale 5

(Di sabato 25 novembre 2023) Strumenti musicali rotti, insulti, raptus. E ovviamente Madre Natura, "oggettivizzazione della donna". Alla prima Ciao Darwin conferma tutti i cliché che lo hanno reso un programma amatissimo dal pubblico (e odiato dai critici televisivi). Paoloe Luca Laurenti tornano su5 per l'ultima edizione del loro show trash. Sigla indimenticabile e saluto classico del conduttore romano, al grido di "Italianiii". Fiato sospeso quando in studio sfila la bellissima Aleksandra Korotkaia, russa semisconosciuta scelta come una delle 4 "Madre Natura" che si alterneranno nell'arco di questa stagione. Sguardi tra il rapito e l'inebetito tra gli spettatori/concorrenti nel pubblico, inquadrati sadicamente dal regista Roberto Cenci. Ad accogliere Aleksandra, nota su Instagram con il diminutivo di "Sasha", ci sono ovviamente ...

Cgil e Uil in piazza per lo sciopero generale : “Adesso basta”. Assenti Conte e Schlein

Sciopero - Cgil e Uil in piazza a Roma : “Adesso basta” - “Popolo ha fame”

Mercatino di Natale di Bolzano, appello per la pace: 'Basta guerre'

'Il buio arriva prima, e c'era bisogno di luce come non mai. L'augurio per tutti noi', ha detto Renzo Caramaschi , 'è che finiscano le guerre e che vinca la pace'. La luce gli è arrivata ...

ADESSO BASTA! IN DIECIMILA IN PIAZZA GRANDE A MODENA PER LO SCIOPERO ODIERNO DI CGIL E UIL CGIL Modena

"Adesso basta", in piazza contro la manovra RaiNews

Una semplice pausa non basta più per scavalcare decenni di storia

Solo i ciechi non si rendono conto che c'è una relazione tra il conflitto russo-ucraino e la crisi medio-orientale. Il primo a non nasconderlo è Vladimir Putin che da quando è scoppiata la guerra in… ...

La tempistica sul Rigamonti lascia perplessi, si rischia l'autogol

A giugno, la società è stata messa in vendita. Ora, c’è già stato il dietrofront. Ma il rilancio ipotizzato, di cui anche uno stadio di proprietà farebbe parte, va abbinato a un passo in avanti sugli ...