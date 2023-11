Abodi | «Euro 2032? Servono orizzonti immediati per gli stadi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 novembre 2023) Il Ministro dello Sport Andreaha così parlato deglipei delche verranno ospitati dall’Italia Andrea, Ministro dello Sport, ha così parlato della preparazione del nostro paese per. Le dichiarazioni riprese dall’ANSA. LE PAROLE – «Credo non sia una questione che possano gestire i piani alti dello sport, ma è un’operazione che va gestita congiuntamente: c’è il governo nazionale, il governo delle città, c’è il sistema calcistico e c’è l’interesse dei singoli club a sviluppare infrastrutture che sono indispensabili non solo per il, che è una data lontana, ma dobbiamo avere deglipiù. Dalla metà di dicembre inizieremo a calendarizzare sia la cabina di regia sia il tavolo ...