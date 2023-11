A volte ritornano | Alemanno e il sogno del sorpasso a destra

Leggi su formiche

(Di sabato 25 novembre 2023) “Fratelli d’Italia è un partito conservatore, liberista, ultra-atlantista: mi fa rimpiangere Andreotti, Fanfani, Moro e Craxi”. La tocca pianissimo, Gianni, che nel fine settimana si prepara a lanciare il guanto (rigorosamente destro) di sfida a Giorgia Meloni. Lo farà da quell’Hotel Midas in cui, trentenne, venne scelto come successore di Gianfranco Fini alla guida del Fronte della Gioventù. Era il 15 maggio 1988: una domenica, proprio come questa volta. Tra i presenti a quella terza Assemblea nazionale del Fronte un non più giovane Ignazio La Russa, Fabio Rampelli, Maurizio Gasparri e Gennaro Sangiuliano, solo per citare gli attuali esponenti di maggioranza con incarichi parlamentari o di governo: camerati che sbagliano, nella versione di Gianni. Ad accompagnarenella sua nuova avventura sovranista l’ex colonnello finiano Fabio ...