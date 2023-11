A scuola di Guerra Santa

Leggi su panorama

(Di sabato 25 novembre 2023) Negli istituti affiliati all’Unrwa, l’agenzia per il sostegno umanitario dell’Onu, si incitano bambini e ragazzi palestinesi all’odio contro Israele. Così, da Gaza al Libano alla Cisgiordania, è lo stesso Occidente a contribuire all’educazione tossica di futuri «martiri» della lotta armata. Diamo il benvenuto al Grande Ottobre» scriveva sui social Hamada Ahmed il giorno dell’attacco stragista di Hamas in Israele. Non è un palestinese dimenticato in un campo profughi, ma uno degli amministratori scolastici dell’Unrwa, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati a Gaza e in Cisgiordania. Sarah Alderawy, un’insegnante sullo stesso libro paga, il giorno del massacro ha postato sulla sua pagina Facebook uno dei video dei terroristi di Hamas che dilagano in Israele sparando all’impazzata sui civili. Le drammatiche immagini sono accompagnate da un versetto del Corano: «Verremo da loro con soldati che ...