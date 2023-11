A Messina il corteo di Non una di meno contro la violenza sulle donne | “Qui due vittime di femminicidio | serve cambiamento culturale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) “È stato un segnale importante fare qui una delle due manifestazioni nazionali visto i due femminicidi sul nostro territorio negli ultimi tempo, tra l’altro la Sicilia è la regione che ha il primato per questo tipo di reati e quindi per noi è importante essere oggi in piazza. L’età delleè abbastanza trasversale, però c’è stato un abbassamento negli ultimi tempi. Si dovrebbe fare formazione a scuola”. Così Angela Bellomo di ‘Non Una di’ che ha organizzato la manifestazione a. “È stato organizzato qui uno dei due cortei – ha spiegato – soprattutto per quelle persone che dal Sud non potevano raggiungere Roma, perché purtroppo, anche a livello di trasporti, le regioni del Meridione in generale soffrono un forte gap”. “Noi – ha sottolineato Bellomo – riteniamo che alla fine, nonostante tante parole, non si sia ...