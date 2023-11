7 Idee per festeggiare il Capodanno a Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 novembre 2023) Il, un classico che tantissimi cittadinini e turisti non vogliono perdere la notte del 31 dicembre e il 1 Gennaio. Tra i Capodanni all’interno delle Capitali europee, quellono è il più affascinante proprio per le bellezze di cui dispone la Città Eterna. Non solo concerti nel centro storico (lo scorso anno suonò Madame), ma anche la possibilità di vedere fuochi pirotecnici nel cielo sopra il Lungotevere, il Colosseo, Castel Sant’Angelo e il Circo Massimo. Leper fare un bellissimo: passarlo al Centro Storico Come detto, la Capitale è una città che possiede un immenso patrimonio culturale e artistico. Proprio per questa sua peculiarità, che la distingue oltretutto da tutte le altre Capitali del mondo, sarebbe carino ...